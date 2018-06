Après la grosse colère et les manifestations hier et avant-hier des élèves de l'Institut… Plus »

La ministre de l'Education nationale, après le conseil des ministres, s'est rendue au Collège Harris et au Lycée Pierre Djedji Amondji à Adjamé pour constater le bon déroulement de ces épreuves orales. Il est bon de noter que les épreuves écrites se dérouleront les 12, 13 et 14 juin prochain.

«Nous voulons que nos élèves réussissent de façon propre et nous voulons que nos enfants soient valides et cré- dibles »a-t-il souligné. L'innovation de taille, cette année, est la "vacation automatisée" : un système mis en place par la Deco pour mieux planifier le passage des candidats pour les épreuves orales.

Celle-ci était composée de la directrice des Examens et Concours (Deco), et le Dren Abidjan 3, Sandé Demandé. Kourouma a indiqué que la ministre Kandia Camara a pris récemment un arrêté relativement à l'interdiction d'utiliser le téléphone pendant les examens.

« L'utilisation du téléphone portable est strictement interdite dans le centre et dans les salles de composition. Si on prend quelqu'un avec un portable, même éteint, cela est considéré comme un cas de fraude.

