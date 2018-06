Tunisie: Un combat au quotidien

Les combustibles fossiles (pétrole en particulier) utilisés pour la fabrication des matières plastiques sont des sources importantes de gaz à effet de serre.

Fabriqués à partir de granulés industriels semi-finis, une quantité importante de ces derniers se retrouve dans le milieu naturel. Les déversements accidentels, le transport ou les utilisations inappropriées en sont la principale cause. En effet, les plastiques à la différence des polymères naturels sont peu dégradables.

L'impact environnemental est important à moyen ou à long terme, en particulier quand la matière plastique se désagrège en petites particules qui participent au transport de polluants organiques et organométalliques ou autres (pesticides, hydrocarbures...) pouvant être absorbés par les animaux filtreurs et les poissons, et ainsi s'insérer dans la chaîne alimentaire. Les plastiques flottants deviennent des déchets marins qui, même dans des zones éloignées, tuent des espèces protégées et menacées. Sur la rive nord de la Méditerranée, au large des grandes agglomérations, les déchets solides sont constitués à 75 % de matière plastique qui pollue les fonds marins. Quelles solutions face à ce constat ? Que faire? Faut-il bannir tous les types de plastique ?

Médecin homéopathe, formateur santé et sécurité au travail, le Dr Youssef Mlayah,a affirmé que l'industrie alimentaire et le monde médical sont parmi les plus grands consommateurs de nouveaux matériaux. «Afin d'atténuer l'impact négatif de ces derniers, il conviendrait de s'équiper de masques à gaz, de lunettes pour éviter le contact avec les yeux et de blouses pour éviter le contact avec la peau. Il est également conseillé d'effectuer la combustion dans des endroits aérés et/ou prévoir un système de récupération et de traitement des fumées».