Tunisie: Une droiture enfin récompensée

Lauréat de l'école de formation de Cologne... !

Le nouveau timonier du ST a même eu le mérite hautement valorisant d'être sacré lauréat d'un groupe d'une cinquantaine de techniciens de différentes nationalités lors d'un stage de formation d'entraîneurs qui a eu lieu en 2013 à Cologne en Allemagne,la même école où ont été formés deux des meilleurs techniciens de l'histoire de notre football, à savoir Abdelmajid Chetali et Ameur Hizem.

Mais au-delà de cette compétence incontestée,le grand mérite de Mohamed Mkacher est, à n'en point douter, de rester toujours au-dessus de la mêlée dans ce marasme et ces dérapages interminables que connaît notre football en adoptant en permanence une attitude digne et pondérée et une pertinence à toute épreuve dans ses déclarations et ses jugements. Autant de qualités professionnelles et humaines qui lui ont attiré la sympathie et les encouragements des techniciens les plus vertueux de notre sphère footballistique. « Mohamed est un garçon que j'apprécie énormément,je n'arrête pas de suivre tous les week-ends le parcours du CSChebbien justement par sympathie à ce technicien attachant et compétent », a avoué l'emblématique Abdelmajid Chetali. Lotfi Benzarti, lui aussi, n'a pas tari d'éloges sur Mkacher l'Homme et le technicien. «Je garde un excellent souvenir d'un garçon exemplaire à tous les points de vue, notamment en matière de droiture et de discipline, je suis régulièrement son parcours et je pense qu'il est grand temps pour lui de passer à un palier supérieur plus valorisant et conforme à son énorme potentiel ».

Une chose est certaine,les dirigeants stadistes ont vu juste en faisant confiance à Mkacher qui se voit offrir une occasion propice, voire historique pour passer à un palier supérieur et montrer l'étendue de son savoir-faire au sein d'un club-phare de notre football certes, mais disposant d'un environnement, avouons-le, assez « spécial ». Bref, c'est un véritable tournant pour Mkacher. La balle est vraiment dans son camp. Bon vent coach... !