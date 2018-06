Tunisie: Sur la route de Moscou !

Bonne chance à notre sélection nationale ! Pourvu que Nabil Maâloul et ses joueurs entrent dans l'histoire en se qualifiant au second tour de la Coupe du monde de Russie. C'est tout le mal que nous leur souhaitons !

Pour assurer les conditions optimales de réussite et préserver au mieux la santé des joueurs, notamment après les dernières blessures enregistrées dans les rangs de nos internationaux, en particulier le cas de Mohamed Amine Ben Amor, le président de la FTF Wadii El Jerry a décidé, après concertation avec le médecin de l'équipe nationale Dr. Souheil Chemli, de renforcer le staff médical par le Dr. Montassar Mouelhi, médecin radiologue et membre des sociétés tunisienne et française de radiologie.

La rencontre amicale contre l'Espagne sera non seulement une dernière répétition générale, mais aussi un test grandeur nature qui nous donnera une idée claire sur nos vraies dispositions en prévision de nos deux premières sorties du Mondial face à l'Angleterre et à la Belgique.

