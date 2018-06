Gabon: Prêt par intérêt - La solution miracle au problème d'argent ?

La phase de remboursement de la dette est parfois difficile pour la prêteuse qui tombe sur des clients qui ne respectent pas leur engagement. Ils répondent plus au coup de fil de la prêteuse. Les plus futés simulent des décès à répétition pour échapper à la rigueur de la prêteuse. Ces problèmes de remboursement se terminent au commissariat lorsque les clients ne veulent pas respecter les délais de remboursements.

Le prêt par intérêt répond à certaines obligations : le client signe une reconnaissance de dette, laisse son numéro de téléphone et la photocopie de sa carte d'identité nationale. Les plus curieux vont même jusqu'à aller découvrir la zone de résidence du client pour éviter de se faire rouler : « la confiance est un mot qu'on emploie jamais de notre affaire. La moindre marque d'inattention peut nous conduire à la faillite », a souligné une prêteuse. Le remboursement du prêt sous forme de dette se fait sur trente (30) jours à compter de la date de la signature de la reconnaissance de dette. L'intérêt qui s'ajoute au montant demandé par client varie selon les préteurs. Ils tournent autour de 10,15 ou 20%.

Un entrepreneur dans le secteur de la vente de crème glacée et pop-corn, nous dit ceci : « J'avais besoin d'au minimum 1.500.000Fcfa pour acheter la machine de fabrication de crème à glace et pop-corn. Je me suis rapproché d'une personne qui fait des prêts et j'ai expliqué mon projet. Elle m'a par la suite donné ce que je voulais. Le remboursement de ce prêt s'est fait sur quatre mois avec les bénéfices de mon activité ».

Le prêt, semble être le moyen qui est plus efficace, lorsque les gens souhaitent régler une urgence. Cette activité n'est certes pas légale au regard de la loi, mais, s'étend dans le pays tout entier comme virus. A l'approche de la fin du mois, les agents publics (fonctionnaires) sont pour la plupart sans argent. Ils ne peuvent donc régler les problèmes qui se présentent à eux. Ils ont recours au prêt par intérêt pour régler des problèmes de taxi, pour le transport des enfants ou pour faire des courses pour les besoins de la maison. Les plus friands de cette activité seraient les agents des différents corps habillés (la police, la gendarmerie, ... ).

