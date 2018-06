Gabon: Mercato - Lémina le plan B de Guardiola

Le Mercato n'a pas encore officiellement démarré que les clubs affûtent déjà leurs armes pour la saison prochaine. Parmi ces clubs, nous avons Manchester City qui a décidé de faire de Lémina son plan B en cas d'échec sur le dossier Jorginho.

Décidément Mario René Junior Lémina plait à plusieurs clubs de Premier League anglaise. En effet, selon Sky Sports, le médian gabonais serait une alternative au cas où Guardiola n'arriverait pas à recruter le Brésilien de Naples Jorginho. Il ne manque pas d'offres en cette fin de saison. Peu de temps après les intérêts révélés de Tottenham et Liverpool, c'est au tour de Manchester City de cocher le nom du Gabonais dans ses petits papiers pour le mercato estival.

Depuis son arrivée en Angleterre, en provenance de l'Italie, Mario Lémina ne cesse de séduire par sa puissance, et sa technicité au milieu de terrain chez les Saints de Southampton. L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, de la Juventus et désormais à Southampton, a disputé 25 matches de Premier League cette saison, pour un but et une passe décisive.Il pourrait représenter une option sérieuse pour de nombreux clubs. Dans le même temps que le transfert de Jorginho vers les Citizens, Sky rapporte aussi que le Napoli aurait trouvé un accord avec Southampton...pour le même Mario Lemina. Un transfert à trois têtes, Southampton-City-Naples, qui pourrait rappeler les transactions de janvier dernier entre Arsenal, Chelsea et Dortmund pour Giroud, Batshuayi et Aubameyang. Cette fois-ci, les milieux de terrain sont la clef du dossier.