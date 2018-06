Tunisie/Gabon: Un international gabonais en route !

A cet égard,tout le monde s'accorde à affirmer que la première des priorités est de renforcer le potentiel offensif de l'équipe, notamment par le recrutement d'un attaquant de «box», un véritable chasseur de buts à l'instar de Baghdad Bounedjeh, d'autant plus que l'Egyptien Amrou Maraii n'arrive toujours pas à trouver ses repères et pourrait partir à n'importe quel moment en cas d'une offre conséquente. Aux dernières nouvelles, nous avons appris que les recruteurs sahéliens -- grandement contestés du reste compte tenu de leur manque d'expertise en la matière !! -- sont en contacts avancés avec un attaquant international gabonais dont on dit le plus grand bien et dont on préfère taire le nom jusqu'à l'aboutissement de l'opération.On parle de son arrivée imminente à Sousse pour finaliser la transaction.Nous y reviendrons...

Zied Jebali «bizarrement» repêché !

Décidément,l'Etoile version actuelle s'installe dans une désorientation et une incohérence manifestes qui -- fort malheureusement --sont en train de porter un grave préjudice aux repères managériales et aux valeurs déontologiques indéfectibles initiées par tous les dépositaires emblématiques de la grande et noble histoire du club sahélien. En effet, ceux qui veillent actuellement -- ou plutôt qui ont été parachutés fortuitement et inexplicablement -- sur les destinées gestionnaires de l'Etoile, ont eu la «noblesse» et la «magnanimité», à caractère fondamentalement «paternelle», de gracier le gardien de but maudit Zied Jebali auteur, rappelons-le, d'une atteinte monumentale à la dignité du club et de toute la région du Sahel lors d'une soirée «arrosée», en contrepartie dit-on d'une amende financière conséquente et des excuses de la part de l'ex-Marsois. Il faut rappeler à ce sujet que le président de la section football en personne, aux multiples casquettes et aux prérogatives aussi élargies, avait déclaré lors d'une ancienne déclaration sur un ton grandement indigné et aussi déterminé qu'incompréhensible que la gravité de l'écart de Jebali est telle que son retour dans le giron du club relève quasiment de l'impossible... !

Allez comprendre. A cet égard,nous renvoyons les «éminents» décideurs étoilés actuels au cas révélateur de la star mondiale Patrice Evra, auteur d'une altercation avec un des supporters de l'OM et qui a été prié illico presto par les dirigeants du club phocéen de plier bagage, que dire d'un joueur, auteur de propos blasphématoires et versatiles à l'égard du club et de toute la région... ! Une chose est certaine, l'Etoile mérite certes d'avoir dans ses rangs des éléments déontologiquement plus corrects, mais aussi de la cohérence et de la perspicacité managériale de la part de ceux qui ont la chance de pouvoir veiller sur les destinées de ce grand temple du sport qu'est l'Etoile. Notons enfin que cette amnistie «maquillée» accordée à Zied Jebali a provoqué une vague de contestation et d'indignation auprès du large public de l'Etoile qui n'hésitera pas, à n'en point douter, à réserver un «accueil» assez spécial à l'ex-Marsois lors de la reprise...

Terminus pour Godspower !

Quel gâchis pour ce garçon d'origine nigériane, pétri de talent et de virtuosité mais manquant terriblement de discipline dans sa vie privée. En effet, Godspower Aniefiok, une véritable pépite, victime de blessures à répétition est surtout auteur d'écarts comportementaux récurrents et faisant preuve d'une indiscipline manifeste dans sa vie privée en multipliant les sorties nocturnes et les dérapages. Ecœurés par le comportement irresponsable de l'attaquant nigérian, les dirigeants étoilés viennent de conclure une séparation à l'amiable avec lui. Dommage... !

Un retrait de 27 points évité de justesse !

Le club sahélien vient d'éviter le pire. La direction de l'Etoile vient de débourser 200 mille dollars en guise d'avance en faveur du Brésilien Léo, recruté à l'époque de Hafedh Hemaied et qui n'avait pas, le comble, disputé la moindre seconde sous les couleurs de l'Etoile,évitant ainsi le retrait tenez-vous bien de 27 points d'après la sentence de la Fifa. A noter que le montant global de l'indemnisation du Brésilien est de l'ordre de 1 million de dollars.