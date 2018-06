Tunisie: Une génération aux dents longues

C'est le cas du gardien Moez Hassen, du défenseur de Leicester City, Yohan Benalouane, et des milieux de terrain Ellyes Skhiri et Seif-Eddine Khaoui. Séduisant dans le jeu, cette nouvelle génération d'Aigles s'est également forgée une force de caractère. Un mental de gagneur observé durant la campagne de qualification comme le nul 2-2 arraché à Kinshasa face à la RDC après avoir été mené 2-0.

Huit jours plus tard, Tarek Dhiab, Mohamed Ali Akid et ses coéquipiers contraignaient les champions du monde Allemands à un match nul. Deux retentissantes performances que les 23 joueurs sélectionnés par Nabil Maaloul espèrent sublimer au mondial russe. Une cinquième participation à la plus grande fête du football mondial qui se présente plutôt sous de mauvais auspices.

