Madagascar: Assemblées annuelles de la BAD - Plusieurs acquis pour Madagascar

Conduite par le ministre des Finances et du Budget, Vonintsalama Andriambololona, également gouverneur de la BAD pour Madagascar, cette délégation a abordé avec la BADEA (Banque arabe pour le développement économique en Afrique), l'avancement des projets actuellement en cours, ainsi que la préparation d'un projet de construction d'un pont sur la RN9. Les représentants de Madagascar ont également profité de l'occasion pour discuter de la finalisation du processus d'adhésion de la Grande île à l'AIIB (African Intrastructure and Investment Bank), ayant pour vocation de financer des projets d'infrastructures, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Plusieurs autres rencontres bilatérales se sont tenues avec les partenaires techniques et financiers, d'après les membres de la délégation. Nous en reparlerons.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.