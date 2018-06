Madagascar: Evasan dans les zones enclavées - Quand charrettes, bicyclettes et pousse-pousses sauvent des vies

Une maquette de pirogue ambulance utilisée dans la région Menabe.

Outre l'insuffisance de personnel de santé et de matériels adéquats, l'enclavement de nombreuses zones, est également une problématique se dressant face au système de santé publique malgache.

La distance entre les communautés et les centres de santé de base est l'une des causes entraînant la forte mortalité infantile et maternelle dans plusieurs régions de l'île. Remédier à de telle situation et faire en sorte de changer les choses auprès des communautés dites «lavitra andriana ou loin des dirigeants», tels seraient les objectifs du Plan d'Evacuation sanitaire initié par le programme Mahefa Miaraka. L'initiative consiste à utiliser les moyens de déplacement et d'évacuation sanitaire de 120 fokontany. Entre autres: des pousses-pousses, bicyclettes, brancards et pirogues qui ont été aménagés, de sorte à permettre un transport sécurisé des malades. Anita Hamin Mohamed, conseillère sénior en service d'accompagnement en santé Programme Mahefa Miaraka à Ivandry mercredi dernier, de faire savoir que «le programme Mahefa Miaraka a opté pour les moyens existants dans les zones d'intervention».

A cet effet, «les communautés ont été consultées afin de savoir les moyens qu'elles utilisent pour évacuer les malades vers les CSB». Hamin Mohamed de renchérir que «des experts ont fait en sorte d'adapter lesdits moyens pour permettre de transporter les malades dans un minimum de norme». Par ailleurs, interviewée sur les conséquences d'une telle initiative, Hamin Mohamed a affirmé que «des résultats positifs ont été observés dans quelques régions comme Menabe où une pirogue ambulance a déjà sauvé de nombreuses vies».

Cas réels. La difficulté relève des moyens de transport. L'idée qui consiste à «faire avec les moyens du bord» pour essayer de sauver le maximum de vies possibles, a démontré des retombées positives. Il convient toutefois de noter que, la situation est difficile pour les populations de nombreuses régions de parcourir des kilomètres pour trouver un centre de santé de base. Le cas du fokontany Malamasorika, commune rurale d'Ambatoaranana I, district de Vavatenina , où le CSB ou Centre de Santé de Base se situe à quinze (15Km) du fokontany, illustre bien la situation. La situation est la même pour le fokontany de Sandranary, commune rurale de Betsiaka, district d'Ambilobe où le CSB est exactement situé à 15 km.

Dans le plan d'évacuation sanitaire dudit fokontany, la population utilise les brancards pour transporter les malades et atteindre le CSB. Le voyage est ardu et dure, environ trois heures. Situation que beaucoup de fokontany du pays partagent et qui fait partie des causes de la mortalité infantile, ainsi que de la mortalité liée à la grossesse. Par ailleurs, le programme Mahefa Miaraka projette d'étendre l'initiative aux autres transporteurs, notamment les taxis-brousses. L'enclavement reste une des grandes problématiques de développement à Madagascar, une situation connue, mais qui persiste toujours sans que l'on puisse y trouver des solutions.