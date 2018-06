Madagascar: Nomination du PM - Le HCDDED salue le renforcement de la démocratie

La nomination du Premier ministre Christian Ntsay continue à faire des vagues de réactions. En effet, le HCDDED ou Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'Etat de Droit n'a pas manqué de féliciter le nouveau locataire de Mahazoarivo, par le biais de son président, Pierre Lenoble Navony, qui a souligné - dans un communiqué - que « la nomination d'un Premier ministre de consensus est la preuve que chacun a mis en avant les intérêts supérieurs de la Nation ; ce qui est, pour le HCDDED, un grand pas vers le renforcement de la Démocratie et de l'Etat de droit à Madagascar ».

Elections. Par ailleurs, le HCDDED a son mot à dire par rapport à l'élection que le gouvernement de Christian Ntsay doit organiser avec la Ceni cette année. « Nous sommes en faveur de l'effectivité des libertés démocratiques et de la crédibilité des élections. Nous osons espérer que, le nouveau gouvernement travaillera dans ce sens », a soutenu Pierre Lenoble. Notons que, d'après l'article 4 de la loi n°2015-001 le régissant, le HCDDED est tenu de veiller au respect effectif des valeurs démocratiques et de l'éthique; à la promotion et à la protection des droits fondamentaux ; au respect de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance ; à formuler toute recommandation utile à toute Institution, tout organisme ou toute entité publique ou privée dans le cadre de ses domaines d'attributions. Ce qui fait qu'il peut « saisir, signaler et dénoncer tout comportement qui va à l'encontre du respect de l'éthique du pouvoir, de la démocratie et du respect de l'Etat de droit », rappelle son président.