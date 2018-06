Gabon: L'engagement des ONGs gabonaises pour assainir la planète.

A l'occasion de la Journée mondiale de l'Environnement le mardi 05 juin 2018, s'est tenue une rencontre entre le Point Focal Genre auprès de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et bon nombre d'ONGs notamment ONG Cri de Femmes, ONG Femme Lèves-toi, ONG Femmes et Environnement, ONG FEPPSAC, ONG GraceLand, ONG Jeunesse et Environnement, ONG Malachie, ONG Remboue, Observatoire Tabitha humanity.

Assainir la planète est l'affaire de tous. Le combat pour la préservation de l'environnement est bénéfique pour les êtres vivants. Les populations ont tous un rôle à jouer pour assainir notre planète. C'est un des combats que mène Pépécy Ongoulinguendé et son Ong Malachie. C'est dans ce sens que ladite Ong a initié, en partenariat avec le Conseil National Climat, un atelier de réflexion et d'échanges pour la mise en place très prochaine d'une plateforme féminine pour la lutte contre les changements climatiques au Gabon(FECLIMAG). Le thème retenu à cette occasion n'est autre que : « Pour le climat et l'environnement, les femmes s'engagent ! »

Cette rencontre a vu la participation de plusieurs ONG et associations qui évoluent dans le domaine. Il s'agit bel et bien ONG Cri de Femmes, ONG Femme Lèves-toi, ONG Femmes et Environnement, ONG FEPPSAC, ONG GraceLand, ONG Jeunesse et Environnement, ONG Malachie, ONG Remboue, Observatoire Tabitha humanity. « Ce rendez-vous a eu pour objectif, de créer un réseau de Femmes pour s'approprier les concepts et accompagner le leadership du Chef de l'Etat dans ces domaines » affirme Pépécy O. Le but est selon elle, accroitre la participation des femmes gabonaises aux agenda internationaux sur le climat et l'environnement. Ce qui relève du défi de la COP 24 en Pologne.

Les opportunités de collaboration et de partenariat ont été au centre des discussions car les ONGs sont le meilleur relais auprès des populations pour sensibiliser et faire comprendre l'importance de la lutte contre les changements climatiques au citoyen lambda. « C'est une stratégie que nous avons mise en place pour sensibiliser les populations. Il faut qu'elles soient informées, renseignées sur la nécessité de protéger l'environnement dans lequel elles vivent. C'est un exercice pédagogique. Nous avons du plaisir à discuter, échanger et partager nos connaissances et expériences. Ces populations ont besoin d'être édifiées sur l'importance de lutter pour garder sainement notre environnement. Les populations ont tous un rôle à jouer pour assainir notre planète. Nous sommes tous embarqués dans le même bateau qui n'est autre que notre belle planète » dixit la Présidente de l'Ong Malachie.