Lesotho/Madagascar: Cosafa cup - Le Lesotho au menu malgache

Le Lesotho et la Zambie ont arraché samedi leur billet pour les demi-finales. Les Chipopolo ont dû… Plus »

Mais l'unique but des Chipolopolos a fini par mettre à jour ,une désorganisation manifeste née d'une approche bien trop brouillonne de la part de l'entraîneur Franklin Andriamanarivo coupable d'avoir des joueurs ,où il ne devait pas être tel Baggio franchement méconnaissable à l'origine du but de Kambole (42)

Le trio Dupuis- Mamisoa Razafindrakoto- Franklin Andriamanarivo fonctionnait pourtant bien jusqu'à cette victoire historique contre les Bafana Bafana, mais pour des raisons inexpliquées, on semble s'acheminer vers un divorce à l'amiable. Ce qui serait dommageable pour ce dynamique de groupe qui a permis aux Malgaches, de briller de mille feux au Peter Mokaba stadium. Et pour appeler un chat un chat, se qualifier pour la demi- finale est déjà un très grand exploit. Le reste ne sera que du bonus car après tout, finir à la 3e ou à la 4e place revient pratiquement au même, en étant le premier des grands perdants.

