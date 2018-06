Madagascar: Mampisanjy Michel - Un homme comblé, sportif, intellectuel et rassembleur

Mampisanjy Michel, un homme qui a le cœur sur la main

D'emblée, on peut dire que notre invité d'aujourd'hui se classe parmi les hommes ayant un parcours très éloquent. Il a aussi le cœur sur la main, et partage son acquis aux services de son pays.

En effet, pratiquant le Judo et le jijutsu à l'âge de 15 ans, et le karaté de style shotokan deux ans après, il parvint au grade de 4e dan en judo et devint 5e dan en Karaté de style shotokan quatre ans après. Il est expert en self défense. Combattant émérite, il a défendu nos couleurs lors des jeux des îles en 199O .Avide de la pratique des arts martiaux, il s'est tourné vers le taekwondo où il s'est vu octroyer le grade de 7e dan et le titre de Sayun ( grand maître) le 29 Décembre dernier au Canada .

La cérémonie officielle de la remise de ce grade pourrait avoir lieu en Argentine l'année prochaine lors du championnat du monde. Il a suivi plusieurs stages de cette discipline à l'exterieur, mais le plus important est celui qui , en 1994, fut dirigé par le Général CHOI HONG HI fondateur et président de l'international taekwondo fédération (ITF) en Afrique du Sud. Il a acquis à cette occasion le grade de 4edan. Comme le dit l'adage « on n'arrête pas un pur sang en cours de route », il a suivi un stage spécial en Corée du Nord au cours duquel, il est devenu 5e Dan. Son âge avançant, il a décidé de suivre un cours d'arbitrage et a obtenu un diplôme international classe A.

Pour servir le pays, il a enseigné le taekwondo au sein de l'armée et, la pratique de cet art martial lui a servi de référence pour monter en grade. Il a fondé l'association nationale de taekwondo des forces armées ( ANTAFA) . Rappelons qu'une cérémonie de la remise de grade pour les impétrants a eu lieu le 18 Mai dernier à Tsiroanomandidy .Son fils Toky Mampisanjy a eu le grade de 5e Dan, son assistant technique Doda Randriamirindrasoa Solohery le 4e dan, le président de la ligue de Taekwondo de Bongolava. Quant à Ny Andry Ramiadamahefa, président du nouveau club unified taekwondo de Bongolava ( ITF) il a reçu le grade de 3e dan . Cette cérémonie a vu la présence de Mme Dominique Gontare , la première dame qui a eu le grade de 5eDan en taekwondo aux Etats -Unis . Les certificats délivrés provenaient directement du Canada. Pour lutter contre l'insécurité qui sévit dans cette partie moyen-ouest de l'île ,les dirigeants de certains clubs d'arts martiaux ont décidé de mettre leur savoir - faire au service de la communauté , et ainsi permettre aux jeunes sans emploi d'avoir du travail.

A Tsiroanomandidy, les récipiandaires entourés par Sayun Raherimahefa Cyprien à l'extrême gauche et Dominique Gontare , à l'êxtrême droite Sayun Mampisanjy Michel.

Un intellectuel aux services de son pays. La pratique des arts martiaux lui permet de suivre avec aisance ses études. Il a obtenu plusieurs diplômes et des titres honorifiques délivrés par des prestigieuses universités du monde. Il a notamment eu un master of business administration

( MBA), un PHD in hospitality management , un PHD in marketing management, un PHD in Leader and management ( honoris causa) . Il est devenu Professor doctor ( external faculty professor) et Professional marketing management expert ( PMME) . Vu son parcours élogieux, cet officier supérieur de l'armée malagasy a été choisi par la 24e promotion de l'académie militaire comme parrain. Il a formé plusieurs militaires malagasy tant sur le plan éducatif que physique, et la plupart d'entre eux le considèrent comme un modèle. Sa qualité de rassembleur, a fait qu'il a été réelu membre du comité de fampihavanana malagasy et ses pairs l'ont désigné président de la commission réparation et indemnisation, une mission très délicate, exigeant une grande capacité d'écoute de ceux qui ont été victimes des crises sanglantes traversées par le pays.

Le staff mondial de Taekwondo dans le monde, à gauche de Mampisanjy Michel, le général coréen CHOI HONG HI fondateur du Taekwondo.

Cet homme comblé est père de sept enfants dont trois garçons et quatre filles. C'est un bon vivant aimant la bonne chère. Il apprécie particulièrement la soupe de poulet gasy, et les abats ( vorivorinkena)