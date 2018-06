Madagascar: Etats-Unis - Pour la soumission aux décisions de la HCC

Les Etats-Unis ne sont pas en reste quant à la nomination du nouveau Premier ministre.

A cet effet, l'ambassade des Etats-Unis à Antananarivo, félicite le Premier Ministre Ntsay Christian pour sa nomination du 4 juin dernier. Nous sommes encouragés par l'engagement qu'il a fait lors de la passation de pouvoirs de préparer des « élections inclusives, transparentes et crédibles, et dont les résultats seront acceptés par tous». Nous exhortons toutes les parties à se soumettre au processus mandaté par la Constitution, notamment, les décisions et le calendrier établis par la Cour.

Nous affirmons notre plus grand soutien au peuple de Madagascar, et attendons avec intérêts les élections libres, équitables et inclusives en 2018. Le pays de l'oncle Sam réitère ainsi sa position quant aux prochaines échéances électorales.