Madagascar: Masters de Pétanque - Décevante prestation malgache à Chateaurenard

« Cocquelet» et Lahatra se sont inclinés face à l'équipe de Sarrio en quarts de finale. Les Sarrio Christophe, Christian Fazzino, Damien Hareau et épaulés par Christian Andriantseheno se sont imposés largement par 13 points à 1. En match de barrage, l'équipe malgache n'arrive même pas à décrocher les trois points après la défaite encaissée devant la bande à Loy sur le score de 3 points à 13. Des résultats décevants pour le clan malgache qui figure parmi les favoris de cette prestigieuse compétition. Mais à la grande surprise générale, l'entraîneur national au sein de la fédération malgache de pétanque, Dolys Randriamarohaja a démissionné. Pourtant, ils auront l'occasion de se rattraper à la seconde étape prévue dans la ville de Puy-en-Velay les 27 et 28 juin.

« Coquelet » Mandimby et Lahatra Radriamanantany engagés dans le tournoi double n'ont pas fait le poids face à leurs adversaires. Les deux boulistes malgaches, à savoir Tita Razakarisoa dit Mims et Tiana Razanakoto dit Tonnerre, qui feront partie de l'équipe malgache, n'ont pas pu faire le déplacement faute de visa. Alain

