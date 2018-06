Madagascar: Malagasy gospel - De retour de sa tournée espagnole !

La Malagasy Gospel a fait parler d'elle en Espagne

Pour les petits choristes de la Malagasy gospel, le mois de mai a été inoubliable. Ils ont réalisé une quinzaine de concerts dans 14 villes d'Espagne.

Une fois, dit-on, n'est pas coutume. Pour les petits choristes de la Malagasy gospel, le succès est cependant toujours au rendez-vous. Leur tournée espagnole, en tout cas, a été une grande réussite. Le public espagnol a été émerveillé et ému par leurs magnifiques voix. De nombreux échanges interculturels avec des chorales (Chorale Alegria de Madrid, chorale de l'école Miramadrid, chorale Divisi de Valence, le batucada (percussion) A Toda Vela, ou la chorale Gospel Molotov de Granade) et dans les écoles particulièrement entre les classes du projet Namana, un projet d'éducation au développement financé en Espagne par le partenaire Obra Social "la Caixa", mettent en contact nos écoles, ici et les écoles en Espagne. Leur séjour en Espagne a été aussi marqué par des visites touristiques, découvertes des paysages et villes espagnoles mais surtout des échanges enrichissants. « A travers cet échange interculturel, non seulement nous permettons à ces adolescents de connaître d'autres cultures et réalités en voyageant à l'extérieur de leur pays, mais aussi de sensibiliser le public espagnol sur la réalité sociale et culturelle. Nous remercions d'ailleurs tous les partenaires sans qui, cette tournée n'aurait pas été possible. Nos jeunes choristes gardent de très bons souvenirs de leurs expériences qu'on qualifierait d'inoubliables ».

Droit des enfants. Toute l'année, ce sont plus d'une centaine de jeunes filles et de jeunes hommes non-voyants qui chaque semaine, viennent apprendre à chanter au Centre d'Art et Musique de l'ONG Bel Avenir à Tuléar. Cependant, une sélection se fait au niveau de la qualité vocale et de la bonne assiduité scolaire des enfants pour la participation aux tournées internationales. Toutes les choristes de Malagasy gospel sont issues des quartiers défavorisés de Tuléar et intègrent les projets éducatifs et sociaux de l'ONG Bel Avenir. A l'origine, ces jeunes filles, pour la plupart originaires du quartier d'Ankalika, étaient soumises au travail infantile dans les exploitations de sel de la zone. Aujourd'hui, ces enfants sont scolarisés à l'École des Salines de l'ONG Bel Avenir et, bénéficient d'une éducation de qualité.