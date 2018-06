Tunisie: Compter sur soi-même

Un bon moyen pour inciter d'autres jeunes à se lancer à leur tour dans l'entrepreneuriat.

Pour célébrer et marquer le succès du projet «Village Entreprendre», Enda interarabe, en partenariat avec la Coopération suisse, organise une soirée ramadanesque inédite et un programme convivial adapté à tous les âges, et ce, aujourd'hui vendredi 8 juin de 21h00 à 1h00. La célébration aura lieu à l'avenue Habib Bourguiba sous une tente, avec «Village Entreprendre : Jeunes créez vos entreprises» comme slogan.

A cette occasion, 25 entreprises accompagnées dans le cadre du projet seront représentées à travers des stands promotionnels pour présenter leurs activités respectives et discuter de leur expérience avec les visiteurs dans une ambiance musicale animée par des prestations artistiques et une expovente, tout au long de la soirée. Ces entrepreneurs ont été sélectionnés parmi un échantillon de 3.000 jeunes accompagnés dans les 11 gouvernorats cible du projet «Village Entreprendre», pour inspirer et motiver d'autres jeunes à leur projet.

Notions de gestion

«Village entreprendre», mis en œuvre par Enda interarabe et cofinancé par la Coopération suisse pendant 2 ans (2016-2017), a permis à des jeunes de bénéficier de plusieurs services de formation et d'encadrement, ciblés et personnalisés, pour les guider dans toutes les étapes de montage et de gestion d'une entreprise. Ils ont ainsi bénéficié de soutien en matière d'orientation, d'idéation, de choix du projet, d'élaboration du plan d'affaires, de notions de gestion et d'accompagnement d'ordre juridique, fiscal, social et comptable, d'appui à la commercialisation et d'appui post-création.

A la fois institutionnelle et conviviale, la cérémonie sera inaugurée en présence de M. Faouzi Ben Abderrahman, ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi ainsi que de S.E. Mme Rita Adam, ambassadeur de la Confédération suisse en Tunisie. Elle donnera l'opportunité à 5 jeunes entrepreneurs ayant bénéficié du projet «Village Entreprendre» de partager leur parcours tant personnel que professionnel.

Etant donné son degré de succès, le projet «Village Entreprendre » se poursuivra au-delà de cet appui précieux de la part de la Coopération suisse. Enda lancera sa nouvelle publication, Bidaya, qui sera offerte aux convives. Elle illustre le parcours de jeunes entrepreneurs de différentes régions ayant bénéficié de l'accompagnement d'Enda interarabe et du financement d'Enda tamweel, dans le cadre de l'appui financier de la Coopération suisse.

En marge de cette cérémonie, une convention de partenariat sera signée entre Enda interarabe et le ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi au profit des jeunes entrepreneurs. En 1995, elle a introduit en Tunisie la microfinance selon les bonnes pratiques internationales. En 2015, elle a créé la société anonyme de micro-finance, Enda tamweel qui a pris la relève des activités de micro-finance menées jusque-là par l'ONG.

Accompagnement des promoteurs

En 23 ans, Enda a octroyé 2,8 millions de microcrédits d'une valeur cumulative de près de 3,4 milliards de dinars, à plus de 733 400 Tunisiens exclus du système financier, dont 62% de femmes et 40% de jeunes (18 à 35 ans). En avril 2018, elle sert 340.000 micro-entrepreneurs à partir de 90 agences sur tout le territoire (dont un tiers de producteurs agricoles et d'éleveurs) avec un encours de 530 millions de dinars.

Aujourd'hui, Enda interarabe offre des services non-financiers axés sur l'accompagnement dans toutes les phases de développement de micro-entreprises aux clients de sa filiale, Enda tamweel. A propos de la Coopération suisse, le projet « Village Entreprendre » s'inscrit dans le cadre du Programme de coopération tuniso-suisse mis sur pied en 2011 pour soutenir la transition démocratique, sociale et économique de la Tunisie.

La Suisse a réitéré son engagement en faveur de la Tunisie dans le cadre de sa nouvelle stratégie de coopération tuniso-suisse 2017- 2020. Le soutien suisse pour la période 2017-2020 devrait s'élever à 250 millions de dinars et est défini autour de trois axes principaux, à savoir appuyer les processus démocratiques et le renforcement des droits de l'homme, soutenir une croissance inclusive et la création d'emplois et assurer une gestion de la migration équilibrée.

A noter que «Village entreprendre» a pu réunir en 18 mois seulement plus de 3 300 jeunes qui ont déjà bénéficié du programme d'accompagnement «El Kahina» et plus de 700 jeunes ont contracté un financement pour créer leurs propres projets. Ainsi, 2.700 emplois additionnels ont été créés incluant promoteurs et associés.