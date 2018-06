Tunisie: L'Afrique montrera sa capacité innovatrice

Le programme de la manifestation comprend des conférences, avec la participation de plus de 40 speakers nationaux et internationaux, à savoir des hommes d'affaires, des personnalités publiques, des start-up, des investisseurs et des experts.

Encourager l'innovation

Les thèmes traités lors des conférences auront trait à la transformation digitale, Fintech, Blockchain, Insurtech, Edtech, Agri-tech & Foodtech, Govtech et Civic Tech, Industrie, Smart City & Bâtiment, IoT et Big Data, AI, Health, Mobilité et transport, Voyage et tourisme, Infrastructure et énergies renouvelables.

De même, il y aura un Africa Lab avec des workshops et des ateliers de formation animés par des experts, des incubateurs, des investisseurs ou start-up. On indique également l'organisation de rencontres B to B entre les participants africains et leurs homologues européens.

En outre, un Afric'up pitch sera tenu et permettra à des start-up africaines confirmées de se présenter devant des dizaines d'investisseurs internationaux, de médias influents, de grands patrons de l'Afrique. Des Afric'up Awards seront organisés et remis aux gagnants d'afric'Up pitch sélectionnés et annoncés par un comité du jury. On prévoit également d'organiser une exposition qui permettra de prendre connaissance de produits et de solutions innovants.