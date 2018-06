Tunisie: L'économie dans le monde

La Cnuced a estimé qu'un rétablissement des prix des produits de base et des progrès de la coopération interrégionale grâce à la signature de l'accord sur la Zone de libre-échange continentale (Zlec) pourraient encourager des flux d'IDE plus importants en 2018, à condition que l'environnement politique mondial reste favorable.

Les flux d'IDE vers l'Afrique ont chuté de 21% pour s'établir à 42 milliards de dollars en 2017, contre 52,5 milliards en 2016, à cause de la baisse des prix du pétrole et le fléchissement des matières premières, en particulier dans les grandes économies exportatrices, selon le rapport de la Cnuced (Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement), publié jeudi.

Ils sont destinés à fournir un ensemble de principes fondamentaux pour la réglementation et la supervision du secteur bancaire islamique et sont conçus pour prendre en considération les spécificités des banques islamiques, selon le site Econostrum.

