Mali: Elections législatives - Contribuer à l'amélioration de la représentativité des femmes

La représentante du ministre de la Promotion de la Femme a salué l'initiative de Enda Mali et son partenaire tout en assurant de l'accompagnement du département de la Promotion de la Femme de l'Enfant et de la famille.

A en croire, le représentant de Enda Mali, Ismail Diarra, l'atelier permettra entre autres, de faire participer les femmes à la vie politique afin de corriger le déséquilibre entre leur importance croissante dans la société et la faiblesse de leur représentation au niveau des instances de prise de décision, préserver la démocratie et renforcer la cohésion sociale, faire évoluer les comportements en luttant contre les stéréotypes concernant la volonté ou l'aptitude à diriger, tout en incitant les femmes à voir la politique comme un champ d'action possible. Le chef du projet Rokiatou Sylla, s'est montrée optimiste pour l'atteinte des objectifs visés par le projet.

Le but est d'élaborer un document de position des femmes membres des partis politiques pour une représentation équitable au parlement et dans les instances de prise de décision des partis politiques au regard de la loi N°2015-52 du 18 décembre 2015 sur la promotion du genre.

Le projet est initié par Enda Mali et financé par la Commission de l'Union européenne à travers l'instrument Européen pour la démocratie et les droits de l'Homme (IEDDH-UE).

L'atelier s'est tenu mardi 5 juin à la Maison du partenariat, en présence de la représentante du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, du coordinateur régional Bamako Enda Mali, Ismail Diarra, et du chef du projet, Rokiatou Sylla.

Copyright © 2018 Les Echos. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.