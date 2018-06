Mali: Filière gomme arabique - L'envahissement du marché par les Indiens

S'exprimant sur la promotion de la gomme arabique, le président de l'interprofession, Cheick Oumar Gueye, a insisté sur l'accompagnement du Département du Commerce et de la Concurrence pour avoir fait de cette filière une priorité. La mise en place et l'équipement de l'interprofession de la filière gomme arabique au Mali en est une illustration parmi tant d'autres, a-t-il argué.

Pour créer la plus-value, ministère du Commerce et de la Concurrence a initié un projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière gomme arabique au Mali.

Au Mali, elle constitue une filière d'exportation à fort potentiel et compétitive sur les marchés africains, européens et américains avec 3 catégories de variétés exportées. Les principaux bassins de production sont concentrés dans les régions de Kayes, Sikasso, Koulikoro et le District de Bamako.

