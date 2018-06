Mali: Gestion de l'impact environnemental - La MINUSMA présente le cas de Gao

Pour réduire la contamination et la pollution des sols, les groupes électrogènes, les fûts d'huiles, les réservoirs de carburants et les équipements susceptibles de les souiller, sont tous disposés sur des plateformes en béton.

Le contractant de la MINUSMA, supervisé par les unités Gestion des Installations et Environnement, collecte les déchets qui seront incinérés ou recyclés via des usines à Bamako.

Mamadou Kanté, Expert environnement à la MINUSMA à Gao, conseille la Mission et évalue la gestion des déchets, des eaux usées et autres pollutions diverses dans les camps.

A ce sujet Hatim Sobier, Chef de l'administration de la MINUSMA à Gao, a déclaré « Nous encourageons chacun à poursuivre des actions pour protéger l'environnement, ».Ce, conformément à la stratégie environnementale du DAM de 2016 et l'initiative locale "Go Green" incitant le personnel à mettre en œuvre par lui-même les principales actions.

