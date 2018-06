Angola: La chambre Angola / Afrique du Sud exécute un projet agricole à Bengo

Le responsable a expliqué que Bengo a été choisi comme expérience pilote pour ce projet pour avoir un surplus de main-d'œuvre non qualifiée et la CACIAAS veut aider la province à réduire les niveaux de chômage.

"Le paquet d'investissement est en cours de négociation. C'est un premier paquet de l'ordre de 50 millions de dollars à mettre en œuvre progressivement. Des négociations sont en cours entre la Chambre de commerce et d'industrie Angola / Afrique du Sud "et les bailleurs de fonds", a-t-il souligné.

Selon lui, le projet créera plus d'emplois, produira non seulement assez pour nourrir la population, mais aussi l'excédent pour l'exportation, ainsi que permettra l'apparition de nouvelles unités de formation, de nouveaux hôpitaux, de nouveaux espaces de logement.

Se confiant à la presse à l'issue d'une réunion entre le Gouvernorat de Bengo et les entrepreneurs locaux, Victoriano Nicolau a souligné les avantages du projet qui a été conçu dans le cadre de la coopération de la chambre et la classe entrepreneuriale sud-africaine.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.