Angola: La secrétaire de la santé défend la restructuration de l'INEMA à Cabinda

Cabinda — La secrétaire provinciale de la Santé à Cabinda, Maria Carlota Ngombe Victor Tati, a défendu jeudi, dans cette ville, la nécessité d'une restructuration technique et administrative de l'Institut national des urgences médicales au niveau de Cabinda pour une gestion plus responsable.

Parlant à l'Angop, Carlota Tati a indiqué que la situation actuelle de l'Inema à Cabinda «laisse à désirer, avec la destruction et le sabotage des ambulances et des moyens techniques de soutien aux urgences, une situation qui existe depuis la fin de la CAN, dont la province de Cabinda a accueilli.

La secrétaire de la Santé à Cabinda, Carlota Tati affirme qu'il est urgent de prendre des mesures pour que l'Inema ait sa structure fonctionnelle, avec un responsable capable de le guider vers l'objectif pour lequel il a été créé.

Elle a souligné que la pensée de la restructuration de l'Inema à Cabinda, avec des cadres expérimentés dans ce domaine qui ont bénéficié des stages à l'étranger, en particulier en Espagne.

Carlota Tati affirme que le secteur sera plus dynamisé et saura comment répondre aux incidents dus à des plans de sauvetage et secours qui seront éventuellement enregistrés.

Actuellement, l'INEMA dispose de trois ambulances fournies par le gouvernorat de la province de Cabinda, faisant un total quatre.