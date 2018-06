Angola: Une ONG forme des agents communautaires

Cuito — Cinquante-cinq agents communautaires et membres de coopératives de meunerie des municipalités de Cuito et Nhârea, province de Bié, ont été formés en nutrition, agriculture et industrie par l'ONG tchèque «People In Need».

A la fin de la formation jeudi, la coordonnatrice nationale du programme de santé de cette organisation en Angola, Elena Catalán, a déclaré que les participants ont été intégrés dans trois coopératives d'un « projet pilote », dirigés par 10 femmes.

Chaque groupe a bénéficié d'un nombre égal de moulins, en plus de fonds pour améliorer la qualité alimentaire des villages de Camuanga, Ucuachalo et Chicala (Cuito et Nhârea).

Elena Catalán estime que les matières enseignées, fondamentalement sur de nouvelles techniques agricoles, impulseront à court terme le développement de ces localités.

Dans l'entre-temps, le vice-gouverneur du secteur technique et des infrastructures de la province de Bié, José Fernando Tchatuvela, a salué la contribution de l'organisation, notamment dans les domaines de l'assainissement, de l'agriculture et de la nutrition.

José Fernando Tchatuvela a appelé les participants à appliquer et à diffuser les contenus qu'ils ont appris pendant la formation, ainsi qu'à conserver les moulins fournis aux coopératives afin de servir les populations.

Depuis 2015, l'ONG travaille à Bié pour améliorer le régime alimentaire de 3 000 familles paysannes à travers le projet de sécurité alimentaire développé dans les communautés de Cuito et de Nhârea.