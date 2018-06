Angola: Les conflits régionaux devraient être résolus par tous les pays - Gouverneur intérimaire de Lunda Sul

Saurimo — Le gouverneur intérimaire de la province de Lunda Sul, Evanerson Kaputu, a affirmé jeudi, à Saurimo, que les problèmes globaux que les pays vivent, notamment les conflits régionaux et le terrorisme, devraient être résolus avec l'engagement de toutes les Nations, afin de garantir la sécurité de la communauté internationale.

Il a tenu ces propos au cours d'une rencontre avec les attachés militaires en poste en Angola, qui effectuent une visite de travail de deux jours à Saurimo, chef-lieu de Lunda Sul, visant à vivre la réalité de cette région diamantifère. Les efforts visant à résoudre les problèmes globaux ne dépendent pas d'une seule nation, a-t-il souligné. Pour sa part, le commandant de la 3è Division d'Infanterie de la Région Militaire Est, le lieutenant-général António Soares, a relevé les appuis de divers pays à l'Angola et qui ont permis à ce dernier de rétablir la paix sur son territoire. Qualifiant de "calme et sans préoccupation majeure" la situation dans la région est du pays, le commandant a souligné que les relations entre l'Angola et d'autres pays s'approfondissaient grâce également aux visites diplomatiques et aux accords bilatéraux signés dans divers domaines, notamment militaire.

Prenant la parole à son tour, le président de l'Association des attachés militaires, le capitaine de Mer et Guerre, Thomas Burtchery, a dit que l'accréditation de leurs pays en Angola signifiait la reconnaissance et l'intérêt avec la paix, sécurité et stabilité mondiales. La visite à Lunda Sul aiderait les Attachés militaires à mieux connaitre la réalité du pays, notamment les questions liées à la sécurité et la défense, a-t-il ajoute. L'association est composée des attachés militaires de Cuba, Mozambique, Afrique du Sud, Allemagne, Chine populaire, Zimbabwe, USA, Namibie et Zambie