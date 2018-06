Angola: Deux handballeuses de Petro signent à la Slovaque de Krim

Luanda — Les handballeuses de Petro de Luanda, notamment Magda Cazanga et Aznaide Carlos vont jouer, à la prochaine saison, pour la formation Slovaque de Krim pour une année.

Les deux joueuses sont attendues en Slovaquie à la fin du championnat angolais prévu entre juillet et août, a informé le club.

Âgée de 28 ans, Aznaide Carlos est parmi les grandes handballeuses du championnat national, et plus d'une fois, elle a été sacrée meilleure marqueuse, alors que Magda Cazanga (27 ans) a comme plus grande distinction le fait d'avoir été parmi les dix meilleures marqueuses au dernier mondial d'Allemagne.

Le club Slovaque a été fondé en 1984, et a remporté outre les coupes et super coupes, 22 titres de championnat national ainsi que la coupe européenne des clubs (2001 et 2003).