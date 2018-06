Cote d'Ivoire: Yaya Touré - L'Ivoirien susciterait l'intérêt de West Ham

Après la grosse colère et les manifestations hier et avant-hier des élèves de l'Institut… Plus »

S'il a ouvert la porte à une signature éventuelle à l'Olympique de Marseille, Yaya Touré semble encore bien loin de la Canebière. Et pour cause, le milieu de terrain ivoirien, libre au 1er juillet prochain après huit saisons passées à défendre les couleurs de Manchester City, apparaît bien parti pour rester en Premier League. L'Ivoirien Yaya Touré de 35 ans susciterait notamment l'intérêt de West Ham. Selon le Mail, Manuel Pellegrini, le nouveau manager des Hammers, aurait activé la piste menant à celui qui arrive en fin de contrat avec Manchester City.

