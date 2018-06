Ile Maurice: Menacé, Me Jean-Claude Bibi porte plainte au CCID

«You would do well in stopping your association with perverts. You have been warned.» Me Jean-Claude Bibi, qui représente Pauline Verner, consultante du collectif Arc-en-Ciel, a reçu un mél de menaces, ce vendredi 8 juin. L'avocat, acompagné de ses juniors, s'est rendu au Central Criminal Investigation Department, pour porter plainte.

Pauline Verner a retenu les services de Me Jean-Claude après qu'elle a reçu plus d'une centaine de menaces de mort, en fin de semaine dernière. Et suivant le rassemblement du collectif Arc-en-Ciel au Caudan, samedi 2 juin, la ressortissante française en a reçu plusieurs autres.

D'ailleurs, samedi 2 juin, une manifestation anti-LGBT illégale s'est tenue à la Place d'Armes, contraignant le collectif à annuler la Marche des fiertés. Dans le cadre de l'enquête policière, Javed Meetoo a été interpellé hier. L'homme religieux a expliqué qu'il s'était rendu à la place d'Armes samedi pour faire le «namaz» (prière).

Trois hommes ont été interpellés ce vendredi. La police soupçonne qu'ils auraient participé à la manifestation illégale. Et selon le surintendant Beeharee, «d'autres interpellations sont à prévoir dans les prochains jours. Par la suite, nous soumettrons le dossier au Directeur des poursuites publiques».