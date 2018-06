Cote d'Ivoire: Soubré - Le Centre d'accueil pour enfant en détresse inauguré aujourd'hui par la Première dame

Dr Aboubakar Kampo, représentant du Fonds des nations unies pour l'enfance (Unicef) en Côte d'Ivoire, a saisi cette occasion pour réaffirmer l'engagement de l'Unicef à soutenir la Fondation Children Of Africa dans ses efforts de lutte contre la traite et l'exploitation des enfants.

Avant Bouaké et Ferkessédougou, la commune de Soubré, boucle du cacao, a été dotée du premier centre spécialisé devant accueillir les enfants en détresse, victime de maltraitance et de travaux forcés dans les mines et plantations de la région de la Nawa.

L'inauguration de ce centre a eu lieu le jeudi 7 juin 2018, en présence de la Première dame, Mme Dominique Ouattara qui a mené ce projet avec la Fondation Children Of Africa. Mme Dominique Ouattara s'est félicitée de la réalisation dudit centre qui offrira les commodités adéquates aux pensionnaires afin qu'ils puissent y trouver réconfort et refuge. «La réalisation de ce projet permettra à la Fondation Children of Africa, ses partenaires, l'État et au Conseil café-cacao d'apporter un souffle nouveau au processus de remédiations du travail des enfants, un espoir de vie chez les enfants victimes dans les communautés productrices de cacao», a-t-elle dit.

Aussi, Mme Dominique Ouattara, par ailleurs, présidente du Comité de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants (Cns), a expliqué à la foule venue nombreuse ses attentes. En outre, elle a surtout insisté sur la question de la prise en charge des enfants dans cet établissement spécialisé.

Aux personnels chargés de l'animation du centre, la Première dame les a exhortés au travail pour le bon fonctionnement du centre. Quant à Dr Aboubakar Kampo, représentant du Fonds des nations unies pour l'enfance (Unicef) en Côte d'Ivoire, il a saisi cette occasion pour réaffirmer l'engagement de l'Unicef à soutenir la Fondation Children Of Africa dans ses efforts de lutte contre la traite et l'exploitation des enfants.

Enfin, il a insisté sur les priorités de l'Unicef-Côte d'ivoire, notamment la protection des enfants contre la violence et l'exploitation, l'éducation des jeunes filles et la santé. Construit sur un hectare, le centre comporte, entre autres, des dortoirs équipés en 8 lits superposés chacun, soit un total de 64 lits, deux salles de classe pour des cours d'alphabétisation ou de remise à niveau, une salle polyvalente, une salle multimédia et une bibliothèque.

Signalons que la Première dame, comme à son habitude, est venue à Soubré les mains chargées de cadeaux pour les jeunes, les femmes, les handicapés... C'est donc dans une bonne ambiance que la fête a pris fin avec la visite du centre par Mme Dominique Ouattara.