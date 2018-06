Cote d'Ivoire: Tanda - Le lycée moderne décroche le Prix Raymonde Goudou de la meilleure école sans tabac et sans alcool

Après la grosse colère et les manifestations hier et avant-hier des élèves de l'Institut… Plus »

Le représentant de la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Koffi Nestor, s'est félicité de ce prix décerné autour de la lutte contre le tabagisme. Surtout que la ministre Raymonde Goudou a fait « son cheval de batail » le combat contre « le tabagisme, les grossesses, le Vih en milieu scolaire ». Et ce qui motive notamment sa présence.

Cette édition 2018 de la Nuit d'excellence qui avait pour thème : « la moralisation de la vie scolaire » a permis de décerner aux différents établissements primaires et secondaires 66 prix dans diverses catégories telles que la salubrité, le civisme, la lutte contre les grossesses. Ainsi entre autres la distinction du meilleur établissement primaire a été attribuée à l'Epp Tanda centre 3 et le lycée Municipal, le meilleur établissement secondaire.

Le lycée moderne de Tanda a remporté cette année 2018 le Prix Dr Raymonde Goudou de la meilleure école sans tabac et sans alcool. C'était à l'occasion de la 4ème édition de la Nuit de l'excellence et d'hommage qui s'est déroulée dans les locaux de la mairie le 19 mai 2018.

