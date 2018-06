Cote d'Ivoire: Coopération militaire - L'EMPT bientôt jumelée à une école française d'enfants de troupes

Pour le lieutenant-colonel Hervé Tchoumé commandant l'Empt qui compte 791 pensionnaires dont 158 filles, cette visite est une opportunité de relancer ce partenariat qui existait déjà entre saint-Cyr et l'Empt en 1987...

L'école militaire préparatoire technique (Empt) de Bingerville sera bientôt jumelée à une école française d'enfants de troupes. L'annonce a été faite par S.E.M Giles Huberson ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, à la faveur d'une visite effectuée à l'Empt, le jeudi 7 juin à Bingerville.

Le diplomate français a situé cette visite dans le cadre de la coopération. Elle a consisté d'abord en une présentation de l'institution, de ses missions et activités, suivie de la visite effective des installations de l'établissement.

L'objectif étant de voir dans quelle mesure la France peut aider cette prestigieuse école créée il y 79 ans maintenant. « Un des objectifs de la coopération française est de dresser des ponts de coopération entre nos deux pays notamment dans le domaine de l'éducation en soutenant l'excellence», a indiqué le diplomate. Avant de dévoiler le projet de jumelage qui devrait prendre forme d'ici la rentrée scolaire prochaine. « L'Empt est une école d'excellence que l'ambassade soutiendra. C'est dans ce cadre que nous allons vers un jumelage entre cet établissement et une école française d'enfants de troupes. Et je souhaiterais qu'on avance vite de sorte que cette demande commune puisse être réalisée avant la rentrée avec une convention à signer entre septembre et octobre », a précisé cet ancien enfant de troupe.

Relancer ce partenariat qui existait déjà entre saint-Cyr et l'Empt

Pour le lieutenant-colonel Hervé Tchoumé commandant l'Empt qui compte 791 pensionnaires dont 158 filles, cette visite est une opportunité de relancer ce partenariat qui existait déjà entre saint-Cyr et l'Empt en 1987 et qui s'est éteint. « Dès ma prise de fonction l'une de mes priorités a été de faire en sorte que l'Empt ait des conventions avec les plus grands lycées de France », a-t-il confié. Et ce, afin que du point de vue pédagogique par des échanges entre élèves et formateurs les performances soient davantage améliorées.

L'ambassadeur de France qui était accompagné du colonel Xavier Lafargue attaché de défense à l'ambassade, a offert des ouvrages, des équipements sportifs et une enveloppe d'un million de francs Cfa à ses hôtes avec la promesse d'équiper le centre de documentation et d'information qui détient à ce jour 9841 livres. Rappelons que le colonel-major Yibagbeu Flan commandant la première région militaire, représentait le chef d'état-major général à cette visite.