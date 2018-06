Cote d'Ivoire: Anne Ouloto - "Notre vie dépend de notre océan et nous avons l'obligation de le protéger"

document

Chères Ivoiriennes, Chers Ivoiriens, Chers habitants de la Côte d'Ivoire.

Le 08 juin de chaque année, la Communauté Internationale célèbre la Journée Mondiale des Océans. Cette célébration vise à nous rappeler le rôle des océans comme source de vie partout dans le monde.

Cette année, elle est placée sous le thème «Rendons propre notre Océan».

Le slogan que souhaitons porter au niveau national est « un littoral attrayant pour la promotion de l'économie symbiotique en Côte d'Ivoire ».

C'est l'occasion, pour la communauté internationale en général et le Gouvernement ivoirien en particulier, de sensibiliser les populations sur ce que représentent réellement les Océans ainsi que l'environnement côtier.

Il est fondamental de savoir et de comprendre que les océans possèdent vraiment tout : de la vie microscopique au plus grand animal qui ait jamais vécu sur terre, de l'incolore à l'étincelant, de l'eau gelée à l'eau en ébullition et de la surface baignée de lumière à l'obscurité mystérieuse des parties les plus profondes de la planète.

Les Océans sont une composante essentielle de l'écosystème terrestre. En effet, ils sont une source de biodiversité, de nourriture et de vie. Selon la FAO, plus de 40% de la population mondiale vit à moins de 100 kilomètres des côtes. Une meilleure gestion des ressources océaniques s'avère par conséquent essentielle pour assurer la sécurité alimentaire à l'échelle de la planète.

Les avantages que nous procurent les océans sont nombreux et divers. . Sans eux, la vie ne pourrait exister sur terre. Bien que la liste soit presque illimitée, nous pouvons citer:

la pêche et l'aquaculture qui emploient directement 56 millions de personnes ;

Les océans sont une source importante de nourriture qui abritent 80 pour cent de la biodiversité de la planète, et constituent le plus grand écosystème sur terre;

Les océans nous procurent une énergie renouvelable essentielle. Des dispositifs visant à générer de l'électricité à partir des vagues et des marées sont actuellement mis au point, ainsi que des parcs éoliens en pleine mer,

Les océans jouent un rôle important dans la régulation du climat. En effet, les océans contribuent très fortement au Cycle de l'eau en procurant la vapeur d'eau nécessaire à la formation des nuages et à la pluviométrie. L'eau passe des océans à l'atmosphère tombe ensuite de nouveau dans nos lacs et rivières, puis retourne à l'atmosphère pour retomber à nouveau au sol, ruisselle vers les rivières et retourne finalement dans les océans. De même, les océans absorbent un quart de toutes les émissions de dioxyde de carbone (CO2) accumulées dans l'atmosphère à cause de l'homme. Cela fait d'eux un important «puits à carbone». Plus de 90% de la chaleur supplémentaire causée par le réchauffement de la planète est stockée dans les océans. Sans ce service écosystémique et les effets de réchauffement et de refroidissement des courants océaniques, les températures à l'échelle de la planète serait trop instables pour que la vie puisse s'y maintenir.

Les océans offrent des zones côtières propices à une bonne agriculture, des activités éco-touristiques de premier plan ainsi que de très nombreuses activités génératrices de revenus.

Malheureusement, les activités menées par l'Homme, en particulier depuis l'ère industrielle, menacent fortement nos océans.

Ainsi, la surpêche est responsable de la réduction des populations de poissons. Elle menace l'approvisionnement en aliments nutritifs et modifie les chaînes alimentaires marines. Environ 80% de la pollution des océans vient des terres émergées, et les zones côtières sont particulièrement vulnérables aux polluants. Le plastique pose également de graves problèmes en raison des énormes plaques flottantes de déchets qui se forment dans les océans.

Le changement climatique et ses conséquences portent atteinte à la survie de certaines espèces marines à travers l'acidification des océans, l'augmentation de la température de la mer, l'érosion côtière. L'aménagement non intégré du littoral détruit et dégrade les écosystèmes marins côtiers importants tels que les récifs coralliens, les prairies sous-marines et les mangroves.

En d'autres termes, la pollution directe et indirecte, à travers nos activités, fait progressivement perdre à nos océans leurs propriétés et potentialités, au point où la vie sur terre s'en trouverait menacée si nous n'inversons pas la tendance.

Même si nous ne vivons pas à proximité des océans, nous avons besoin d'océans propres et de zones côtières bien aménagées pour rester en bonne santé et assurer notre survie. Chacun d'entre nous peut apporter sa contribution et il est temps d'agir!

Prendre soin de nos océans est une priorité. Dans ce sens, différentes organisations, communautés et individus collaborent à la protection et la conservation de nos océans. C'est le lieu ici de les remercier au nom du Gouvernement ivoirien et du peuple de Côte d'Ivoire.

Chères Ivoiriennes, Chers Ivoiriens, chers habitants de la Côte d'Ivoire.

Nous ne le dirons jamais assez, notre vie dépend de notre océan et nous avons l'obligation de le protéger pour continuer de bénéficier de ses énormes services et ressources.

Sauvons donc nos océans ! Modifions nos gestes quotidiens, adoptons des habitudes plus soucieuses de l'environnement et encourageons nos proches à en faire de même. Notre comportement individuel fera la différence, en vue d'assurer les besoins des générations présentes, sans compromettre ceux des générations futures.

Je vous remercie.

Anne Désirée Ouloto

Ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable