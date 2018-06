Sénégal: Pour l'affectation d'archivistes dans des services administratifs de Diourbel

"C'est un métier qu'on n'apprend pas sur le tas. C'est quelque chose de professionnel et on aimerait bien l'avoir pour pouvoir gérer tout cela", a insisté le chef de l'exécutif régional.

Les difficultés de conservation des données et autres documents administratifs sont également notées à la gouvernance qui n'est pas encore dotée de locaux adéquats et d'archiviste de formation.

"On travaille dans des conditions très difficiles. Les registres sont tellement détériorés et ceux de 1949 à 1973 ne sont plus disponibles", a déploré le chef de bureau de l'état civil de Diourbel dont la création remonte à 1915.

"Je l'avais souligné au maire, il nous faut un archiviste de formation. Si on a un archiviste de formation, je pense qu'il n'y aura plus de problème. Diourbel n'a jamais eu d'archiviste de formation", a-t-il dit.

