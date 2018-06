Cameroun: Paix, stabilité, vivre ensemble - Le Sénat au front

Car, les sénateurs doivent donner « du contenu et de la lisibilité à cette mission ». Aussi, Marcel Niat Njifenji a-t-il rappelé que cette préoccupation est celle du président de la République, qui l'a traduite par la création du ministère de la Décentralisation et du Développement local.

Dans ce contexte, les « sages » du Sénat ont été appelés à la prudence et au discernement dans la manipulation de ces intoxications. « Elles ne visent qu'un seul objectif : détruire le Cameroun que des générations de patriotes ont durement et patiemment construit, parfois au prix de leur vie », a rappelé le président du Sénat.

Face à ces moments qualifiés de difficiles par le président du Sénat, chaque sénateur, a martelé Marcel Niat Njifenji, « doit être un acteur fermement engagé pour la préservation de la paix, de la défense de l'unité et de la concorde nationales ». Car, la volonté et l'engagement du Sénat sont, et doivent être, le maintien du Cameroun dans la paix et la stabilité, et d'œuvrer pour son développement.

Mais l'héroïsme des forces de défense et de sécurité, couplé à l'infaillible détermination de la majorité des Camerounais à préserver la paix et l'intégrité du territoire, est un motif de réelle satisfaction. Le président du Sénat s'en est félicité hier, à l'ouverture de la session ordinaire de juin, tout en dénonçant ces atrocités.

En plus, « des fausses nouvelles inondent les réseaux sociaux depuis quelque temps, pour semer confusion et peur au sein des populations ».

La chronique des assassinats sanglants dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, à cause des attaques terroristes, meuble toujours l'actualité nationale.

