Cameroun: Frais de scolarité - La surenchère permanente

Il parle de trois millions de F de facture d'eau et d'électricité à payer par mois, de centaines de rames de papier pour la confection des sujets d'une population de 3 500 élèves, la charge salariale, etc.

Les collèges privés sont-ils devenus des comptoirs à la recherche des gains? « Non », répond le conseiller pédagogique du collège de La Retraite. « Les charges sont trop lourdes. Les nouvelles séries comme la technologie de l'information et les sciences économiques demandent des équipements subséquents », se défend-t-il.

Ce dernier dénonce par ailleurs l'instauration des cours de soutien obligatoires et payants, la vente des effets scolaires à l'établissement malgré l'interdiction par le ministre du Commerce. A prendre ou à laisser ! Les parents, obnubilés par le succès de ces établissements subissent en silence ces chantages psychologiques et ces pressions pécuniaires.

Dans la plupart des établissements confessionnels à la réputation établie, la première tranche de la scolarité est réglée en pleines vacances, entre juin et juillet. Le montant à payer pour cette tranche avoisine la centaine de mille par élève. Ici, même si le moratoire est possible, la place de l'enfant est en jeu.

Un parent du collège Jean Tabi se lâche après un grand soupir: « La pression exercée par l'établissement est infernale, impossible de l'éviter. Tout commence par les frais de construction qu'on impose : 30 000F par enfant et par an. Qui décide de ce montant ? Mystère.

Dans l'enseignement privé, les montants augmentent chaque année. En plus d'autres paiements plus ou moins illégaux.

