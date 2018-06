Cameroun: Présidentielle 2018 - Près de 22 millions de F mobilisés dans la Mefou-et-Akono

C'est ce qui ressort de la réunion de la Commission départementale du RDPC présidée avant-hier à Yaoundé par le Pr. Marie Thérèse Abena Ondoa.

Si le bilan des opérations d'inscription des militantes, des militants et sympathisants sur les listes électorales était la principale préoccupation, la mobilisation des élites et forces du département de la Mefou-et-Akono dans la perspective de la prochaine élection présidentielle a dominé la rencontre présidée mercredi dernier dans la salle des Conférences de la délégation régionale de la Promotion de la Femme et de la Famille du Centre à Yaoundé.

Sous la présidence du Pr. Marie Thérèse Abena Ondoa, chef de la délégation permanente départementale du Comité central du RDPC par intérim pour la Mefou-et-Akono, ils sont venus des quatre arrondissements de cette unité politique, afin de mieux asseoir les stratégies à adopter en vue de la préparation des prochaines échéances électorales en général et de la présidentielle en particulier.

Si tous, élites, forces vives, militants et sympathisants du RDPC de ce département ont reconnu que ce succès ne peut être acquis que si les militants du parti sont régulièrement inscrits sur les listes électorales, ils ont tout de même souligné la nécessité de mobiliser les moyens nécessaires pour permettre aux arrondissements de Ngoumou, Bikok, Mbankomo et Akono de mieux se préparer dans cette phase.

Et pour cela, quoi de mieux pour l'élite et les militants que de trouver les ressources nécessaires pour y parvenir. Sur le bilan financier présenté au cours des travaux, ce sont 21,8 millions de F qui sont d'ores et déjà mobilisés.

« Le département de la Mefou-et-Afamba retrouve ses sensations des moments d'exception derrière le président Paul Biya » a notamment souligné Charles Atangana Manda, 1er chargé de mission au sein de la Commission départementale.

Le Pr. Marie Thérèse Abena Ondoa a exhorté les sections qui ne l'ont pas encore fait à transmettre dans les meilleurs délais à la Commission départementale, les données statistiques sur la mobilisation déjà faite pour l'inscription des militants sur les listes électorales.