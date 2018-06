A six jours du coup d'envoi de la coupe du monde 2018, le Sénégal dispute son avantdernier match de préparation en affrontant ce vendredi à Osijek, la Croatie à 16 heures. Les «Lions» qui ont eu du mal à convaincre après trois matchs contre l'Ouzbékistan (1-1), la Bosnie (0-0) et le Luxembourg (0-0), ont un test majeur face à une équipe de calibre et constellé de joueurs de pointures mondiales

A six (6) jours de l'ouverture du Mondial Russie 2018, le Sénégal abordera ce vendredi à Osijek son avant dernier match de préparation en affrontant la Croatie. Un test d'envergure pour les Lions d'Aliou Cissé qui sortent de trois rencontres soldées par trois matchs nuls qui auront été riches en enseignement mais aussi en questionnements. A côté du manque d'efficacité attaque, d'aucuns ont relevé le jeu mal structuré servie par les Lions, l'absence de meneur de jeu ou encore un milieu de terrain jugé très défensif.

Le selectionneur Aliou Cissé n'avait d'ailleurs pas hésité à marquer sa déception à l'issue du match contre le Luxembourg (0- 0). Aura-t-il des raisons de nourrir des inquiétudes ? Le sélectionneur aura 6 jours pour trouver une bonne alchimie avant d'engager le grand saut en Russie. Le retour de Sadio Mané, dernier arrivé en regroupement après la finale de Ligue des champions et celui du défenseur d'Anderlecht Kara Mbodji après une longue blessure, permettront à Aliou Cissé de mieux affiner son système de jeu face à un adversaire d'un calibre supérieur. Au sortir d'une défaite contre le Brésil de Neymar et de Firmino (2-0), les Croates ont porté le choix du Sénégal en prévision de son match face au Nigeria en phase de poule de la Coupe du Monde en Russie dans le groupe D, qu'ils partagent avec l'Argentine et l'Islande.

La Croatie est en tout cas une équipe déjà réputée par son jeu et des joueurs de classe mondiale. Avec Ivan Rakitic de Barcelone, Luca Modric du Real de Madrid, à la baguette et le longiligne attaquant Mario Mandzukic de la Juventus de Turin, les Lions doivent forcément hausser leur niveau de jeu et surtout convaincre. Aliou Cissé ne disposera pas beaucoup de temps pour dégager son 11 titulaire que nombre d'observateurs ont de la peine à trouver. Au sortir de ce test, les Lions du Sénégal se rendront le 11 juin en Autriche pour affronter la Corée du Sud qui a été tenue en échec par la Bolivie (0-0) hier, jeudi 7 juin. Ce sera le dernier virage avant la Coupe du Monde où les «Lions» joueront contre la Pologne le 19 juin, le Japon le 24 juin et contre la Colombie le 28 juin.