Sénégal: «Bàmmeelu Kocc Barma», un ouvrage signé Boubacar Boris Diop - Focus sur le naufrage du Joola

L'ouvrage en wolof de Boubacar Boris Diop intitulé «Bàmmeelu Kocc Barma» a fait l'objet d'une conférence hier, jeudi 7 juin dans le cadre du séminaire doctoral du laboratoire de Littérature africaine de l'Ucad. Paru aux éditions Ejo, le roman évoque le naufrage du Joola.

Seize ans après le naufrage du bateau Le Joola, l'écrivain Boubacar Boris Diop revient dans son ouvrage en wolof intitulé « Bàmmeelu Kocc Barma» sur cet évènement tragique qui a coûté la vie à près de deux mille personnes. Lors d'une conférence sur «Bàmmeelu Kocc Barma : langue, esthétique et politique » tenue hier, jeudi 7 juin à l'Ucad, Serigne Sèye du département des Lettres modernes, a fait savoir que l'ouvrage de Boubacar Boris Diop accorde une grande importance au passé. «Entre les deux thèmes que sont l'esthétique et la politique, il y'a le thème de la mémoire», explique-til.

Dans sa communication, il souligne aussi l'existence d'un amalgame littéraire dans le romain. Chose qu'il trouve, dit-il, au niveau des personnages comme Njiéme Mbaye et Kinne Gaajo, de la convocation des évènements et de l'espace. «Les personnages évoluent dans le même univers que d'autres personnages réels. Cet amalgame littéraire se trouve aussi dans la convocation d'évènements qui se sont réellement déroulés ou inventés par l'auteur», indique Serigne Sèye. Aussi, dira-t-il, que «Bàmmeelu Kocc Barma» est centré sur la réhabilitation des personnes historiques comme Sidya Léon Diop. Non sans préciser que «Bàmmeelu Kocc Barma» est l'ouvrage de Boris Diop où «il y'a plus de média avec des personnages inter-médiatiques».

Suffisant pour Serigne Sèye de dire que «le roman est un véritable prétexte pour faire une réflexion sur le journalisme». Si Boubacar Boris Diop publie un ouvrage en wolof, c'est parce qu'il veut faire avancer les langues locales. Ce que Cheikh Anta Diop avait commencé en 1954, en 1958 avec le groupe de Grenoble ainsi de suite avec d'autres personnes», dit l'auteur. «Ce qui manquait, c'était au fond un corpus conséquent permettant à cette littérature de faire son entrée à l'université», soutient-il. En effet, l'ouvrage le livre sera présenté l'université Assane Seck de Ziguinchor, il le sera aussi à Gaston Berger. «Il s'agit d'introduire la littérature de langue wolof, dans l'espace universitaire, qu'il soit un moyen, un outil de réflexion, d'analyse», dixit l'écrivain.

Revenant sur le naufrage du Joola, Boubacar Boris Diop soutient que «pour un petit pays comme le Sénégal, 2000 victimes en une seule nuit, j'estime que cela aurait dû laisser une marque indélébile sur notre mémoire collectif, sur notre conscience et ce que j'appelle cette marque... la réalité nous parle, nous ne voulons peut-être pas l'écouter. Cette coque renversée, aux larges de l'océan, sa couleur rouge, la couleur du sang, ça m'a toujours frappé et pour moi Le Joola se résume à cela. Nous préférons ne pas y passer. Il m'a semblé important d'en parler et de bien montrer que c'était le cœur de ce que j'avais à dire». Justifiant le choix du titre de l'ouvrage, Boubacar Boris Diop estime que «nous autres africains, les noirs de la diaspora, nous devons connaitre notre passé, en être fiers, et être conscients des valeurs de notre passé». «Bàmmeelu Kocc» est le deuxième ouvrage en wolof publié par Boubacar Boris Diop.