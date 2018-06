Sénégal: Approvisionnement du marché en pommes de terre et oignons - Alioune Sarr rassure par rapport à la korité et la Tabaski

Pour autant, Alioune Sarr lancera un appel solennel à tous les commerçants qu'il est hors de question qu'il y ait de la spéculation. « Je met en garde les commerçants. « Qu'ils sachent qu'il y a 43000 tonnes de pommes de terre ici à Mbane, donc si jamais il y a spéculation, le Gouvernement prendra ses responsabilités en injectant sur le marché suffisamment de produits pour qu'il n'y ait pas de spéculation », Cette visite du ministre avait pour but également de vérifier l'application rigoureuse de l'arrêté ministériel signé, il y a quelques mois, sur les prix planchés pour la pomme de terre et pour l'oignon. « Ces prix s'articulent comme suit : pour la pomme de terre, 300F/kg bord champ ; 350F/kg au niveau des grossistes et 400F/kg au niveau détaillé. Donc, je rappelle encore une fois aux commerçants détaillants que le consommateur sénégalais ne doit pas acheter le kilogramme de pomme de terre à plus de 400F », dira le ministre du Commerce.

En tournée hier, jeudi, dans la zone de Mbane à Saint-Louis où il a visité la Société indienne dénommée Seneg India, le ministre du Commerce rassure quant à l'approvisionnement en quantité et en qualité des marchés en pommes de terre et en oignons dans les jours à venir. Alioune Sarr estime qu'il n'y a aucune raison que le produit manque pendant la Korité.

