Sénégal: Habib Beye, ancien international sénégalais - «Le Sénégal n'a rien à envier à la Pologne»

En visite dans les locaux du quotidien Stades hier, jeudi 7 juin, l'ancien international sénégalais Habib Bèye a fait savoir que le « Sénégal n'a rien à envier à la Pologne ». A une semaine du démarrage de la Coupe du monde de football Russie 2018, le consultant à Canal+, précise toutefois que l'équipe nationale du Sénégal doit parfaire son milieu du terrain.

«Lors que je regarde cette équipe du Sénégal, Kalidou Coulibaly qui est l'un des meilleurs défenseurs du Sénégal. On a Sadio Mané qui a mis 10 buts en Ligue des Champions. On a Keita Baldé même s'il a été blessé dernièrement avec Monaco qui, pour moi, a fait une bonne première saison avec l'As Monaco. On a les joueurs qui jouent dans leur club. Je pars du principe que lorsqu'on regarde cette équipe, elle a quelques faiblesses mais elle n'a rien à envier à la Pologne», a déclaré Habib Bèye. En visite dans les locaux du quotidien Stades hier, jeudi 7 juin, l'ancien international sénégalais de la Génération 2002 a fait savoir que le Sénégal a de fortes chances d'aller loin dans la Coupe du monde de football Russie 2018. «On a des arguments à faire valoir face à ces équipes-là.

La Colombie apparait comme l'épouvantail de ce groupe parce qu'ils ont une équipe de grande qualité. Ils ont joué face à la France en match amical mais il n'y a pas crampe à avoir. Je pense qu'Aliou Cissé dans son discours a dit qu'il voulait finir premier de sa poule. Il a raison d'être ambitieux. C'est ce qui nous fait avancer», souligne Habib Bèye. Toutefois, le consultant de football sur la chaîne Canal+ estime qu'il y'a quelques faiblesses au niveau de l'équipe nationale du Sénégal.

Selon Habib Bèye, «les faiblesses de l'équipe sont le manque de créativité au milieu de terrain qui déséquilibre un tout petit peu cette équipe». Mieux, dit-il, «lorsqu'on regarde aujourd'hui le football de haut niveau, souvent on a des milieux qui sont très bons à la récupération du ballon mais il y'a aussi un côté créatif. Lorsqu'on voit les limites de Liverpool sur la finale de la Ligue des Champions, c'est qu'un milieu de terrain qui manque de créateur qui fait que l'équipe est un tout petit peu coupée en deux. Lorsque vous récupérez le ballon et que vous n'avez pas ces milieux créateurs, vous avez une forme de déséquilibre et c'est la force du Real Madrid. Le Real Madrid lorsqu'il récupère le ballon, on a des joueurs qui sont capables eux de remonter le ballon». Parmi ces faiblesses, Habib Bèye ajoute : «il y'avait une faiblesse avec les latéraux dans les mois passés même si je trouve que ça commence à se réguler».