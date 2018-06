Sénégal: Diomansy Kamara ancien attaquant des lions et consultant à canal+ - «L'objectif de l'équipe du Sénégal sera de grandir à la coupe du monde»

Diomassy Kamara pense que la Coupe du monde en Russie devra permettre au Sénégal de grandir et d'ouvrir un nouveau cycle pour son football.

«Si j'ai un appel à faire c'est d'être derrière cette équipe. On a tous envie que le Sénégal sorte de sa poule. L'objectif de l'équipe du Sénégal sera de grandir à la Coupe du monde. En 2002, j'avais 19 ans mais cela m'a fait rêver et m'a donné envie de jouer et de porter les couleurs du Sénégal. On a besoin d'être à la Coupe du monde en 2022 et en 2026 pour créer un cycle. Que l'on soit tous derrière la bande à Sadio Mané pour qu'il puisse réaliser de belles performance», a souligné le consultant de Canal + qui était ce mercredi 6 juin, à coté d'Habib Béye pour la présentation du nouveau grille de programme de la chaîne cryptée française à la Coupe du monde.

«IL VA FALLOIR QUE L'ON TIRE TOUS DU MEME COTE»

Sur ce, il a appelé à plus de soutien aux Lions et au sélectionneur Aliou Cissé qui conduira dans quelques jours l'équipe du Sénégal à la Coupe du monde de football. «C'est important dans la communication d'envoyer des messages positifs. On est tous des ambassadeurs du football sénégalais. On voit tirer sur Aliou Cissé et ses hommes. Il va falloir que l'on tire tous du même côté. C'est certes important d'être objectif et de critiquer parce qu'il y a une critique positive qui permet d'avancer dans la compétition. On a besoin de créer quelque chose parce que les joueurs lisent les journaux et regardent la télé. Si on envoie des sigaux négatifs, cela va perturber la préparation et le groupe. Vous ne pensez pas que dans sa poule qui est homogène que le Sénégal puisse terminer premier ? Ce n'est pas utopique de dire que le Sénégal va finir premier de la poule H», dira t-il.

L'ancien attaquant des Lions, meilleur joueur sénégalais de la CAN 2006, estime que l'équipe du Sénégal doit cependant engager cette grande compétition avec beaucoup d'humilité. «Il faut avoir beaucoup d'humilité. Il ne suffit pas toujours de dire qu'on va en Coupe d'Afrique, il faut amener la Coupe d'Afrique, la Coupe du monde. Ce qu'a fait Aliou Cissé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il ne faut pas le minimiser. C'est avec des gens comme Habib Bèye, Diomassy Kamara, Lamine Diatta, des anciens sportifs, impliqués dans le projet sportif que l'on peut faire avancer les choses», fait-il savoir