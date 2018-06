Sénégal: Retrait ou non de la loi constitutionnelle sur le parrainage - Cheikh Bamba Dieye et Mamadou Diop Decroix parlent de diversion

L'opposition dite significative campe sur ses positions de refus de tout dialogue avec le régime en place, en dépit de la décision du chef de l'Etat de retirer le projet de loi portant révision du Code électoral pour donner plus de chance aux concertations en cours dans le comité ad hoc institué par le pouvoir. Interpellés hier, jeudi 7 juin, les députés Cheikh Bamba Dièye et Mamadou Diop Decroix soulignant que la loi constitutionnelle a été déjà même promulguée, accusent le chef de l'Etat de chercher à endormir les gens.

Si le président de la République cherchait, à travers sa décision prise hier, jeudi 7 juin, de retirer le projet de loi portant révision du Code électoral déposé à l'Assemblée nationale, depuis le 28 mars 2018, à faire les yeux doux à l'opposition afin de l'amener à la table du dialogue, c'est peine perdue.

En effet, l'opposition semble plus que jamais déterminée à maintenir la pression sur le régime. Interpellés sur cette décision du chef de l'Etat, les députés Cheikh Bamba Dièye, leader du Fsd/Bj et son collègue, Mamadou Diop Decroix, chef de fil d'Aj/Pads, sont formels. «L'opposition ne se laissera pas divertir par cette mesure du chef de l'Etat qui ne fait que confirmer ce que nous disons depuis». «Les Sénégalais doivent savoir que nous sommes en face d'un régime qui cherche tout le temps à endormir les gens. La stratégie du pouvoir est de faire croire aux Sénégalais qui sont déjà escroqués avec la loi sur le parrainage qu'il est dans les meilleures dispositions pour que le dialogue reprenne alors que les concertations ne sont plus une possibilité puisque la loi constitutionnelle sur le parrainage a été déjà adoptée et promulguée», dénonce le leader du Fsd/Bj.

Poursuivant son propos, Cheikh Bamba Dièye de souligner qu'il n'y a plus possibilité de retour en arrière concernant la loi constitutionnelle sur le parrainage. «Le président de la République en a fini avec cette loi et tout ce qu'il cherche, c'est nous faire avaler la pilule». Et d'ajouter dans la foulée: «Quelle que soit la bonne volonté d'une concertation à travers un comité ad hoc, ces membres ne feront que confirmer le forcing du parrainage et c'est là où se trouve la tromperie du régime en place parce qu'il n'y a plus rien à faire. Le parrainage est déjà figé dans notre Constitution et le gouvernement cherche seulement à se donner bonne conscience et à tromper son peuple pour lui faire croire qu'il est dans de bonnes dispositions de dialogue alors que sa volonté de maintenir par la force le parrainage n'a jamais changé et il va tout faire pour faire avaler la pilule».

Abondant dans le même sens, Mamadou Diop Decroix a indiqué pour sa part qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. En effet, expliquant que le projet de loi en question concerne les textes d'application de la loi constitutionnelle sur le parrainage et non sur cette loi sur le parrainage en tant que telle, le leader d'Aj s'est voulu explicite «Le président Macky Sall maintient son orientation stratégique qui est d'imposer en toute circonstance sa vision d'une matière qui doit faire l'objet de discussion et de consensus. C'est ce qu'il faut retenir et tout ce qui reste, c'est du détail. Aujourd'hui, le président confirme son orientation qui consiste à imposer sa façon de voir le processus électoral en dehors de toute concertation et consensus avec son opposition. Pour le reste, cela ne nous regarde pas, le comité ad hoc est en train de discuter sur comment mettre en œuvre ce que Macky Sall a imposé à l'Assemblée nationale».