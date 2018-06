Sénégal: Retrait de la loi constitutionnelle sur le parrainage - Aly Ngouille Ndiaye dément et précise

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye, a formellement démenti l'information selon laquelle le président de la République aurait adressé un courrier au président de l'Assemblée nationale aux fins de retirer la loi constitutionnelle sur le parrainage. S'exprimant hier, jeudi 7 juin, sur les ondes de nos confrères de la radio Sudfm, Aly Ngouille Ndiaye qui a confirmé l'existence d'un courrier du chef de l'Etat transmis au président de l'Assemblée nationale, a toutefois tenu à préciser que ledit courrier ne concernait nullement le retrait de la loi constitutionnellement votée le 19 avril dernier. «La loi constitutionnelle n'est pas retirée, elle a été votée et promulguée et le parrainage est déjà derrière nous», a précisé l'autorité en charge de l'organisation de la prochaine élection présidentielle. Poursuivant son propos, le ministre de l'Intérieur a indiqué que le courrier du gouvernement vise plutôt le projet de loi portant révision du Code électoral qui, selon lui, constitue la seconde phase de la matérialisation de la mise en œuvre de la loi constitutionnelle.

