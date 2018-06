Sénégal: Le forum civil sur les concertations autour du gaz et du pétrole - « L'appel du président revêt une importance capitale »

«L'appel du président de la République à toutes les forces vives de la Nation, à une concertation sur la gestion des ressources gazières et pétrolières pour permettre à notre pays d'en tirer le meilleur profit dans la cohésion et la solidarité revêt une importance capitale ».

Tel est le sentiment du Forum civil qui se prononçait, par le biais d'une déclaration en date d'hier, jeudi, signée par Me Moussa Félix Sow et Thialy Faye, sur ce dialogue national autour de nos richesses naturelles dont le démarrage est programmé pour mardi prochain. Pour les membres du Forum civil, « La concertation est d'autant plus pertinente que, dans le contexte de la mise en œuvre de l'Itie et du Pse comme matrice des politiques économiques et sociales, une place importante doit être accordée à la transparence et la bonne gouvernance ».

Pour autant, diront-ils, « Dans la perspective du démarrage des exploitations prévu vers 2021-2023, il est plus que nécessaire de mener, sereinement, la concertation sur la gouvernance des ressources et l'utilisation des revenus qui seront issus de leur exploitation ».

Dans la foulée, le Forum civil/Section senegalaise de transparency international a noté que l'intérêt à organiser une large concertation procède de plusieurs niveaux. Parmi ceux-ci, l'organisation a relevé « la complexité de l'exploitation des ressources minérales comme le gaz et le pétrole, qui requiert l'implication de tous en raison des enjeux économiques indissociables de la logique politique ; la nécessité d'assurer, au plan légal et du point de vue de la gouvernance, un encadrement minutieux des processus de négociation, de conclusion et de gestion des contrats d'exploration et d'exploitation; l'exigence de mettre en place un dispositif de répartition équitable et concertée des revenus générés et de prise en compte appropriée de la responsabilité sociétale des entreprises".

Rappelant par ailleurs que la concertation prévue devrait réunir toutes les forces vives de la nation car, « selon la Constitution, les ressources naturelles appartiennent au peuple », le Forum civil a fait savoir que « les citoyens, la société civile, le patronat, les syndicats, les partis politiques et les institutions de la République doivent être associés». Dans la même dynamique, la Section senegalaise de transparency international a noté qu' « il est important de tirer des leçons des différentes expériences, ailleurs dans le monde, liées à la gestion des ressources minérales afin de concevoir un cadre adéquat permettant de prendre en charge les préoccupations des différents acteurs ».