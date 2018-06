Poursuivant sa stratégie de réduction des déchets plastiques dans la nation insulaire, les Seychelles ont interdit l'importation de pailles en plastique à usage unique, a déclaré un haut responsable du département de l'environnement.

L'interdiction inclura les pailles utilisées dans les cocktails et autres boissons mais exemptera les pailles en plastique attachées aux paquets de jus, a déclaré Nanette Laure, le directeur général de la division de l'application des déchets et des permis.

Les détaillants ont jusqu'au mois de janvier 2019 pour utiliser leur stock existant.

L'interdiction a été approuvée par le Conseil des ministres lors de sa réunion de mercredi et Mme. Laure a déclaré que l'interdiction est en ligne avec l'effort sur la gestion des déchets des Seychelles.

"Nous allons lancer un programme d'éducation intensive car nous devons également présenter aux importateurs des alternatives plutôt que de simplement déclarer que nous imposons une interdiction", a-t-elle ajouté.

L'interdiction sur les pailles est devenue populaire dans les villes et les pays du monde entier, en tant que moyen de réduire le plastique à usage unique et de protéger les animaux, en particulier ceux des océans. Le Royaume-Uni a récemment interdit les pailles en plastique.

Mme Laure a déclaré qu'il existe des alternatives telles que celles faites avec du bambou et du papier qui pourraient être importées et que, même si les alternatives sont plus chères lorsque "nous achetons sur le marché, cela aura un avantage à long terme, car il nous coûtera moins cher pour l'éliminer dans l'environnement. "

Elle a ajouté que l'autorité rédigera des règlements qui guideront l'interdiction tout comme celle imposée aux sacs en plastique.

Les pailles en plastique attachées sur les paquets de jus seront exemptées de l'interdiction (Seychelles News Agency) Photo license: CC-BY

Les Seychelles sans pailles en plastique était une campagne menée par l'Association Seychelloise de l'Hôtellerie et du Tourisme cette année.

Dans un entretien récent avec la SNA le mois dernier, la présidente de l'Association, Sybille Cardon, avait déclaré: «Pour 2018, l'objectif principal de notre association est la gestion des déchets. Nous voulons que ce soit en haut de notre ordre du jour car il n'y avait aucune mention sur ce sujet dans le discours de l'état de la nation de cette année fait par le président. "

"L'élimination de la paille est facile, mais nous reconnaissons que cela prendra aussi du temps car nous devons aussi éduquer les gens sur les raisons pour lesquelles nous devons utiliser des alternatives plus respectueuses de l'environnement", a déclaré la présidente.

Elle a déclaré que l'Association vise la paille car c'est un produit bon marché et que des alternatives sont facilement disponibles et que l'Association des Seychelles pour l'accueil et le tourisme importera des pailles biodégradables qu'elle vendra aux établissements.

En septembre 2016, le Conseil des ministres des Seychelles a approuvé l'interdiction d'importer des boîtes à emporter en styromousse et des articles en plastique tels que des sacs de transport, des assiettes, des tasses et des couverts. L'interdiction est entrée en vigueur en janvier de l'année dernière.