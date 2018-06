Sénégal: Des juges consulaires pour rendre plus attractif le climat des affaires

A l’en croire, il va y avoir plus d’objectivité dans le traitement des dossiers parce que l’expérience des professionnels des milieux d’affaires dans la distribution de la justice va apporter plus d’objectivité du point de vue de l’impact des décisions sur l’économie.

Ce qui, à son avis, « ne veut pas dire une justice expéditive mais une justice plus rapide et en adéquation avec la vitesse que requière la marche des choses dans le monde ».

M. Gueye estime que cette juridiction va apporter plus de célérité dans le traitement des dossiers mais également plus de confiance.

Et qui lui valait d’ailleurs quelques places de perdu dans le classement du Doing Business établi par le Banque mondiale pour désigner les pays qui disposent de meilleurs climats des affaires.

Un arsenal juridique qui prévoit l’organisation et le fonctionnement des tribunaux du commerce et des chambres commerciales d’appel qui, d’ailleurs, faisait de la prestation de serment un préliminaire à la prise de fonction des juges.

Le Sénégal continue d’affuter ses armes pour occuper une meilleure place dans le prochain classement Doing Business. Un pas majeur vient d’être posé pour asseoir une sécurité juridique et juridictionnelle des investissements avec la mise en place d’un tribunal des affaires. C’est dans ce sens que sept juges consulaires ont prêté serment, le mercredi 6 Juin au Palais de justice de Dakar. Un acte qui répond à une vieille doléance du secteur privé dans la résolution des contentieux en affaires.

