«Pour l'heure, il n'y a pas de cas de la Maladie à Virus Ebola signalé en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a renforcé le contrôle sanitaire aux frontières aéroportuaire, terrestre et maritime par la prise systématique de la température corporelle des voyageurs conformément aux recommandations de l'Organisation ouest-africaine de la santé», a-t-il conclu.

Il a par la suite indiqué que cette grave maladie a occasionné de 2014 à 2016, plus de 28 000 cas et 11 000 décès en Afrique de l'ouest. Toutefois, il a rassuré qu'il n'y a pas de cas signalé en Côte d'Ivoire.

«Pour prévenir la survenue de cette épidémie en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique recommande aux populations le respect de certaines mesures. A savoir, laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ; consulter le centre de santé le plus proche si vous présentez les signes évocateurs de la maladie à virus Ebola (fièvre, maux de tête, saignement) ; nettoyer avec de l'eau de javel les espaces contaminés par les sécrétions des malades ; éviter de toucher, de transporter et consommer les animaux trouvés morts en forêt ; éviter les contacts avec les sécrétions des animaux de brousses ; veiller à bien faire cuire la viande avant consommation», a-t-il insisté.

