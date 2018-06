Algérie: Le successeur de Rabah Madjer déjà trouvé ?

Certains noms même sont cités pour sa succession. On parle de l'actuel entraîneur d'Al-Duhail Sports club (Qatar), Djamel Belmadi. Ce dernier est mis en priorité. On a affirmé aussi que « l'actuel sélectionneur de l'Iran, le portugais, Carlos Queiroz qui sera libre de tout engament après la fin de la Coupe du monde de Russie 2018, ainsi que l'ex-sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, limogé de son poste de sélectionneur de l'équipe nationale du Japon figurent également sur la short-liste de Kheireddine Zetchi » peut-on lire.

Selon observalgerie.com, l'information émane d'une source qui se dit digne de foi et proche du président de la Fédération Algérienne de Football, Kheireddine Zetchi. Pour elle, le premier responsable de la FAF aurait décidé de le renvoyer et dans la foulée cherche son remplaçant.

